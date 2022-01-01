Thomas Ballhausen ist Autor, Kulturphilosoph und Literaturwissenschaftler. Er studierte Vergleichende Literaturwissenschaft, Deutsche Philologie, Philosophie und Sprachkunst/Creative Writing. Ballhausen ist international als Vortragender, Kurator und Herausgeber tätig und hat zahlreiche wissenschaftliche und künstlerische Veröffentlichungen vorgelegt. Neben seinen Tätigkeiten im Bereich Projekt- und Forschungsmanagement lehrt er seit mehr als zehn Jahren an der Universität Mozarteum Salzburg. Aktuell forscht er zu Kulturen der Kritik und der Literatur im digitalen Zeitalter.